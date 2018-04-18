Milli Savunma Bakanı Canikli: "Tsk İçinde Fetö'nün Kripto Yapısına Mensup 3 Bin Kişi İhraç Edilecek"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli,"FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde 3 bin kişilik bir yapı deşifre ettik. Önümüzdeki günlerde KHK'yle bunlar da ihraç edilecek" dedi.

Bakan Canikli, TBMM Genel Kurulu'nda Olağanüstü Halin uzatılması hakkında konuştu. Canikli, "FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde 3 bin kişilik bir yapı deşifre ettik. Önümüzdeki günlerde KHK'yle bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik" ifadesini kullandı. - ANKARA