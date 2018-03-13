Milli Savunma Bakanı Canikli, Katar-Türkiye Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doha'da Katar- Türkiye Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Katar temasları kapsamında Katar-Türkiye Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret ederek, burada görev yapan Mehmetçiklerle bir araya geldi. Ayrıca ikili temaslarını da sürdüren Canikli, Katar-TSK Kara Unsur Komutanlığını ziyareti öncesi Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Nasır Bin Khalifa Al Thani ile biraraya gelmişti. - DOHA