Milli Savunma Bakanı Canikli: "(Afrin'e Operasyon) Bu Operasyon Gerçekleştirilecek, Yapılacak,...
Milli Savunma Bakanı Canikli: "(Afrin'e operasyon) Bu operasyon gerçekleştirilecek, yapılacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi. Ama zamanı, saati tamamen harekatın gerekliliği çerçevesinde, harekatın en etkili, en başarılı şekilde yürütülmesiyle alakalı planlamanın bir parçası.
Milli Savunma Bakanı Canikli: "(Afrin'e operasyon) Bu operasyon gerçekleştirilecek, yapılacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi. Ama zamanı, saati tamamen harekatın gerekliliği çerçevesinde, harekatın en etkili, en başarılı şekilde yürütülmesiyle alakalı planlamanın bir parçası. Dolayısıyla o çerçevede şu anda gereği yapılıyor. Suriye'nin kuzeyindeki bütün terör hatları, varlığı ortadan kaldırılacaktır. Bunun başka çaresi yok."