Milli Savunma Bakanı Canikli: "(Afrin'e operasyon) Bu operasyon gerçekleştirilecek, yapılacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi. Ama zamanı, saati tamamen harekatın gerekliliği çerçevesinde, harekatın en etkili, en başarılı şekilde yürütülmesiyle alakalı planlamanın bir parçası. Dolayısıyla o çerçevede şu anda gereği yapılıyor. Suriye'nin kuzeyindeki bütün terör hatları, varlığı ortadan kaldırılacaktır. Bunun başka çaresi yok."