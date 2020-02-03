Milli Savunma Bakanı Akar yaralı askerleri ziyaret etti - HATAY
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Milli Savunma Bakanı Akar yaralı askerleri ziyaret etti - HATAY

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hastaneye gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet komutanlarıyla, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri Hatay...

03.02.2020 22:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:49
Milli Savunma Bakanı Akar yaralı askerleri ziyaret etti - HATAY

Milli Savunma Bakanı 'ın hastaneye gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral ve Kuvvet komutanlarıyla, rejim unsurlarınca 'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri Hatay Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Milli Savunma Bakanı Akar yaralı askerleri ziyaret etti - HATAY
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