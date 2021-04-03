Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta
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Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'taMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile geceyi Şırnak'ta geçirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile geceyi Şırnak'ta geçirdi. 1995 rakımlı Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceleyen Akar ve Komutanlar sabah saatlerinde sınır hattında ve ötesinde görev yapan birlik komutanları ile toplantı yaptı.

ŞIRNAK (DHA)

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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