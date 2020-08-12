Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi Bakü'de
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Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi Bakü'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi Bakü'de
12.08.2020 22:02 | Son Güncelleme: 12.08.2020 22:54

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakü'ye ulaştı.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi'ni Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ramiz Tahirov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile diğer yetkililer karşıladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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