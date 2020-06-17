Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi, "Pençe-Kaplan Operasyonu"nu Kara Kuvvetleri...
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Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi, "Pençe-Kaplan Operasyonu"nu Kara Kuvvetleri...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Irak'ın kuzeyi Haftanin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi, "Pençe-Kaplan...

17.06.2020 02:20 | Son Güncelleme: 17.06.2020 02:48

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Irak'ın kuzeyi Haftanin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi, "Pençe-Kaplan Operasyonu"nu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi, 'Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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