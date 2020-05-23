Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi sınır hattında
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ınSuriye sınırının sıfır noktasında incelemelerde bulunması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile röportaj HATAY – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.
23.05.2020 20:11 | Son Güncelleme: 23.05.2020 20:16
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ınSuriye sınırının sıfır noktasında incelemelerde bulunması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile röportaj HATAY – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.
Kaynak: AA