Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi sınır hattında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ınSuriye sınırının sıfır noktasında incelemelerde bulunması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile röportaj HATAY – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

23.05.2020 20:11 | Son Güncelleme: 23.05.2020 20:16

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ınSuriye sınırının sıfır noktasında incelemelerde bulunması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile röportaj HATAY – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi sınır hattında

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı Haber
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına...
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeği doğduğunu duyurdu
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeği doğduğunu duyurdu
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin İrem Derici Onur Saylak Acun Ilıcalı Gülçin Ergül
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla İzmir Futbol Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi sınır hattında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 20:17:21. #1.14#
title