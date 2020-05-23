Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi sınır hattında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ınSuriye sınırının sıfır noktasında incelemelerde bulunması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile röportaj HATAY – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ınSuriye sınırının sıfır noktasında incelemelerde bulunması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile röportaj HATAY – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor. Kaynak: AA