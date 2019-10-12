Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu sahada inceledi

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu sahada inceledi

Milli Savunma Bakanı Akar'ın incelemelerde bulunması ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelerek Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu sahada inceledi.

12.10.2019 10:01
Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu sahada inceledi

Milli Savunma Bakanı Akar'ın incelemelerde bulunması ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelerek Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu sahada inceledi.

Kaynak: AA
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