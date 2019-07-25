Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, ABD heyeti ile yapılan görüşmeler ve Fırat'ın...
Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, ABD heyeti ile yapılan görüşmeler ve Fırat'ın doğusundaki hedeflere yönelik olası harekatı görüştü.
Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, ABD heyeti ile yapılan görüşmeler ve Fırat'ın doğusundaki hedeflere yönelik olası harekatı görüştü.
Kaynak: AA
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