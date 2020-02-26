Milli Savunma Bakanı Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanını kabul etti
Haberler » Güncel » Milli Savunma Bakanı Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanını kabul etti - Haber

Milli Savunma Bakanı Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanını kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yi kabul etti.

26.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:48
Milli Savunma Bakanı Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanını kabul etti

Milli Savunma Bakanı , Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yi kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler