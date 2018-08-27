Milli Savunma Bakanı Akar: "Ülkemizin ve Milletimizin Birliği, Bütünlüğü, Güvenliği, Asil...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Ülkemizin ve Milletimizin Birliği, Bütünlüğü, Güvenliği, Asil...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için Türk Silahlı Kuvvetleri elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam edecek.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için Türk Silahlı Kuvvetleri elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam edecek."

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