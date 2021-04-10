Son dakika haber! Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Son dakika politika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'yi ziyareti dolayısıyla İstanbul'da bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı