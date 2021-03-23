Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Syrskyi'yi kabul etti
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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Syrskyi'yi kabul etti

23.03.2021 21:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:20
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Syrskyi'yi kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Oleksandr Syrskyi'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Oleksandr Syrskyi'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Syrskyi'yi kabul ettiği bildirildi.

Bakanlıktaki kabulde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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