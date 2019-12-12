Milli Savunma Bakanı Akar, Ugandalı mevkidaşı Rwamirama'yla görüştü

12.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:10

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Uganda Savunma Bakanı Bright Rwamirama ile görüştü.

Akar, konuk Bakanı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Rwamirama'nın, Bakanlık özel defteri imzalamasının ardından iki bakan bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri, bölgesel ve savunma sanayi iş birliği konuları ele alındı.

Kaynak: AA