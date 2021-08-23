Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı'nda "Afganistan" toplantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı'nda "Afganistan" toplantısı

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı'nda 'Afganistan' toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye ve Pakistan'da iltica başvuru merkezi kurulacağına iddiasına ilişkin, "Öyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye ve Pakistan'da iltica başvuru merkezi kurulacağına iddiasına ilişkin, "Öyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun katılımıyla Afganistan'daki faaliyetlerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay ve Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı da katılarak, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanındaki faaliyetler ve ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Süreci yakından takip ettiklerini belirten Akar, çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

"Böyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil"

Bakan Akar, toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede, İngiliz basınındaki Savunma Bakanı Wallace'ın makalesinde geçtiği iddia edilen ve Türkiye ve Pakistan'da iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki iddiaları hakkında, "Birleşik Krallık Savunma Bakanı, Birleşik Krallığın ülkesine götürmeyi planladığı Afganlar için Afganistan dışında, iltica başvuru merkezleri kuracaklarından söz ediyor. Ama basına yansıtıldığının aksine Bakan ne Türkiye ne de Pakistan'dan bahsediyor. Makalede böyle bir şey yok. Böyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Fuat Oktay Vladimir Putin Adem Murat Yücel Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Haluk Levent Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı'nda "Afganistan" toplantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 17:50:07. #1.14#

title