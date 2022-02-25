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Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov arasında gerçekleşen görüşmede Bakan Akar tarafından; Türkiye'nin, Ukrayna'ya insani yardıma hazır olduğu, barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Türkiye, Ukrayna, Milli, Politika, Haberler

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