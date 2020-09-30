Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye, Azerbaycan'ı desteklemeye devam edecek"
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye, Azerbaycan'ı desteklemeye devam edecek"

30.09.2020 19:25 | Son Güncelleme: 30.09.2020 19:28
Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kafkaslarda barış ve istikrarın sağlanması için Karabağ'daki Ermenistan işgalinin sona ermesi gerektiğini belirterek, "Türkiye, halkını ve toprak bütünlüğünü koruyan Azerbaycan ile dayanışma içinde ve onu desteklemeye devam edecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kafkaslarda barış ve istikrarın sağlanması için Karabağ'daki Ermenistan işgalinin sona ermesi gerektiğini belirterek, "Türkiye, halkını ve toprak bütünlüğünü koruyan Azerbaycan ile dayanışma içinde ve onu desteklemeye devam edecek." dedi.

Akar, İngiltere merkezli "The Centre for British-Turkish Understanding (CBTU)" tarafından internet üzerinden düzenlenen "Değişen Küresel ve Bölgesel Güvenlik Ortamında Türkiye" başlıklı programda konuştu.

Konuşmasında Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına değinen Akar, Erivan'ın bu saldırılarıyla bir kez daha bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Bu saldırıların uluslararası hukukun açık şekilde bir ihlali olduğunu ve saldırıları şiddetle kınadıklarını söyleyen Akar, "Karabağ ve çevresindeki bölgelerin yasadışı işgali, Azerbaycan'da bir milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edilmesine yol açtı. Bölgede barış ve istikrarın sağlanması için bu bölgelerdeki Ermeni işgaline son verilmesi gerekiyor. Türkiye, halkını ve toprak bütünlüğünü koruyan Azerbaycan ile dayanışma içinde ve onu desteklemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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