Milli Savunma Bakanı Akar: "Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından... Milli Savunma Bakanı Akar: "Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla duygusal, kişisel, ön yargılı bilgi ve yorumların dışında, vazifesini hukuk çerçevesinde ve şeffaf şekilde yapma gayreti içindedir"

Milli Savunma Bakanı Akar: "Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla duygusal, kişisel, ön yargılı bilgi ve yorumların dışında, vazifesini hukuk çerçevesinde ve şeffaf şekilde yapma gayreti içindedir" Kaynak: AA