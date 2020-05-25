Milli Savunma Bakanı Akar: "Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından...
Milli Savunma Bakanı Akar: "Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla duygusal, kişisel, ön yargılı bilgi ve yorumların dışında, vazifesini hukuk çerçevesinde ve şeffaf şekilde yapma gayreti içindedir"
25.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:43
Milli Savunma Bakanı Akar: "Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla duygusal, kişisel, ön yargılı bilgi ve yorumların dışında, vazifesini hukuk çerçevesinde ve şeffaf şekilde yapma gayreti içindedir"
Kaynak: AA