Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türk-Rus Ortak Merkezi'nin faaliyete geçmesi) Dileğimiz barış ve huzurun bölgeye hakim olmasıdır."
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türk-Rus Ortak Merkezi'nin faaliyete geçmesi) Dileğimiz barış ve huzurun bölgeye hakim olmasıdır."

01.02.2021 16:44 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:50

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, faaliyete başlayan Türk-Rus Ortak Merkezi'nde görevli Türk general ile video konferans yöntemi ile görüşerek talimat verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, faaliyete başlayan Türk-Rus Ortak Merkezi'nde görevli Türk general ile video konferans yöntemi ile görüşerek talimat verdi. Ortak merkezin önemli bir görevi yerine getireceğini belirten Akar, "Dileğimiz barış ve huzurun bölgeye hakim olmasıdır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar: '(Türk-Rus Ortak Merkezi'nin faaliyete geçmesi) Dileğimiz barış ve huzurun bölgeye hakim olmasıdır.'
Milli Savunma Bakanı Akar: '(Türk-Rus Ortak Merkezi'nin faaliyete geçmesi) Dileğimiz barış ve huzurun bölgeye hakim olmasıdır.'
Milli Savunma Bakanı Akar: '(Türk-Rus Ortak Merkezi'nin faaliyete geçmesi) Dileğimiz barış ve huzurun bölgeye hakim olmasıdır.'
Milli Savunma Bakanı Akar: '(Türk-Rus Ortak Merkezi'nin faaliyete geçmesi) Dileğimiz barış ve huzurun bölgeye hakim olmasıdır.'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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