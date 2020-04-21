Milli Savunma Bakanı Akar, Tunuslu mevkidaşı Hazgui ile telefonda görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tunus Savunma Bakanı Imed Hazgui ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tunus Savunma Bakanı Imed Hazgui ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile mevkidaşı arasında yapılan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler gibi konularıda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA