Milli Savunma Bakanı Akar, Tunuslu mevkidaşı Hazgui ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tunus Savunma Bakanı Imed Hazgui ile telefonda görüştü.
21.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:38
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tunus Savunma Bakanı Imed Hazgui ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile mevkidaşı arasında yapılan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler gibi konularıda bilgi alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA