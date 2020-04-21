Milli Savunma Bakanı Akar, Tunuslu mevkidaşı Hazgui ile telefonda görüştü
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Hulusi Akar, Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, Tunuslu mevkidaşı Hazgui ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tunus Savunma Bakanı Imed Hazgui ile telefonda görüştü.

21.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:38
Milli Savunma Bakanı Akar, Tunuslu mevkidaşı Hazgui ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tunus Savunma Bakanı Imed Hazgui ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile mevkidaşı arasında yapılan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler gibi konularıda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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