Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK'nın envanterinde kimyasal silahların atma vasıtaları ve mühimmatı...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK'nın envanterinde kimyasal silahların atma vasıtaları ve mühimmatı...

Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK'nın envanterinde kimyasal silahların atma vasıtaları ve mühimmatı bulunmamaktadır.

21.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:50
Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK'nın envanterinde kimyasal silahların atma vasıtaları ve mühimmatı bulunmamaktadır. Kimyasal silah kullanmak gibi bir durum asla söz konusu değildir. TSK'da bu konuda bir konsept, doktrin, eğitim yoktur." - ANKARA

Kaynak: İHA
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