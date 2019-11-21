21.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:50

Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK'nın envanterinde kimyasal silahların atma vasıtaları ve mühimmatı bulunmamaktadır. Kimyasal silah kullanmak gibi bir durum asla söz konusu değildir. TSK'da bu konuda bir konsept, doktrin, eğitim yoktur." - ANKARA

Kaynak: İHA