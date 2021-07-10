Milli Savunma Bakanı Akar, Togolu mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Togo Savunma Bakanı Essossimna Marguerite Gnakade ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Togo Savunma Bakanı Essossimna Marguerite Gnakade ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, ikili bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayi iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Togo Maliye Bakanı Sani Yaya ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tassounti Djato da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici