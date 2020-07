Milli Savunma Bakanı Akar: "Terör belasını bitirmekte kararlıyız. TSK, her taşın altına bakacak,... Milli Savunma Bakanı Akar: "Terör belasını bitirmekte kararlıyız. TSK, her taşın altına bakacak, her mağaraya girecek ve bu teröristleri saklandıkları yerde etkisiz hale getirecektir.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Terör belasını bitirmekte kararlıyız. TSK, her taşın altına bakacak, her mağaraya girecek ve bu teröristleri saklandıkları yerde etkisiz hale getirecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 17 bin 27, bu yılın başından itibaren de toplam bin 900 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA Kaynak: İHA