Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terhis ve celpler) Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin...
09.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:53
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terhis ve celpler) Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin bir şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terhis ve celpler) Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin bir şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz." - ANKARA
Kaynak: İHA