Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terhis ve celpler) Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terhis ve celpler) Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin...

Milli Savunma Bakanı Akar:
09.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:53

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terhis ve celpler) Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin bir şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz.

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terhis ve celpler) Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin bir şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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