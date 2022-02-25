Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Ukraynalı mevkidaşına Türkiye'nin insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için... - Haberler
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Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Ukraynalı mevkidaşına Türkiye'nin insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için...

AA, Sarp Özer - Güncel
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Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Ukraynalı mevkidaşına Türkiye'nin insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için...

Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Ukraynalı mevkidaşına Türkiye'nin insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Ukraynalı mevkidaşına Türkiye'nin insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapacağını bildirdi.

AA / Sarp Özer - Güncel

Türkiye, Milli, Güncel, Haberler

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