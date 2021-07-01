Milli Savunma Bakanı Akar, Tacikistan Savunma Bakanı Mirzo ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan'ın ardından resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacikistan Savunma Bakanı Şerali Mirzo ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan'ın ardından resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacikistan Savunma Bakanı Şerali Mirzo ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan'ın ardından resmi ziyarette bulunmak üzere Tacikistan'a geldi. Akar, başkent Duşanbe'de ziyaretinin ilk durağı olan Tacikistan Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılandı. Askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasıyla başlayan törende Akar, tören birliğini "Salom Askeran" diyerek selamladı. Askeri tören dolayısıyla Tacikistan Savunma Bakanlığına Türk ve Tacikistan bayrakları ile süslenen "Kıymetli Misafirler Tacikistan'a Hoş geldiniz" yazısı asıldı.

Törenin ardından Akar ve Tacikistan Savunma Bakanı Şerali Mirzo önce baş başa görüştü, daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmeden önce konuşan Bakan Akar, "Değerli kardeşim" diyerek hitap ettiği Bakan Mirzo ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. "Kardeş, akraba vatan" olarak nitelendirdiği Tacikistan'ın, Türkiye'nin Orta Asya'daki önemli bir ortağı olduğunu belirten Akar, başta Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri olmak üzere iki ülke arasında önemli tarihi, kültürel ve dini bağların bulunduğunu dile getirdi.

Tacikistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünü kutlayan Akar, Tacikistan'ın dünyaya açılma ve küresel ekonomiye bağlanma yönündeki başarılı adımlarının herkes tarafından takip edildiğini ifade etti. "Savunma, güvenlik ile savunma sanayi konularında iş birliğimizi derinleştirmeye hazırız" diyen Akar, sınır güvenliği ile terörle mücadele konularında tecrübe paylaşımına hazır olduklarını da ifade etti.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin yapılacak çalışmalarla daha da ileriye taşınacağına yönelik inancını aktaran Akar, FETÖ ile mücadelede mevcut yapıcı iş birliğinin önemine de vurgu yaptı.

"Tacikistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler günden güne daha da gelişmektedir"

Mirzo ise Milli Savunma Bakanı sıfatıyla Tacikistan'a yaptığı ilk resmi ziyaretten dolayı Akar'a teşekkür ederek, Türkiye ve Tacikistan silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğinin çok daha ileri taşınmasının önemine değindi. Mirzo, iki ülkenin uluslararası ve bölgesel kurumlardaki iş birliğinin başarıyla devam ettiğini belirtti. Tacikistan ve Türkiye'nin uluslararası ve bölgesel siyasetin önemli konularında ortak bir duruş sergilediğini ifade eden Mirzo, iki ülkenin uluslararası arenada birbirlerine olan desteğine dikkat çekti.

İki ülkenin bölgesel istikrarın sağlanmasından terörle mücadeleye kadar birçok konuda iş birliği yaptığını dile getiren Mirzo, "Tacikistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler günden güne daha da gelişmektedir" dedi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Akar ve Mirzo tarafından ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. - DUŞANBE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı