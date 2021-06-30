Milli Savunma Bakanı Akar, Tacikistan'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanı Akar, Tacikistan'da

Milli Savunma Bakanı Akar, Tacikistan'da
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tacikistan Savunma Bakanı Korgeneral Şerali Mirzo ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tacikistan Savunma Bakanı Korgeneral Şerali Mirzo ile görüştü.

Akar, Kırgızistan'daki ziyaretinin ardından resmi ziyarette bulunmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye geldi.

Ziyaretinin ilk durağı olan Tacikistan Savunma Bakanlığında Bakan Mirzo tarafından karşılanan Akar için askeri tören düzenlendi.

Askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasıyla başlayan törende Akar, tören birliğini "Salom Askeran" diyerek selamladı.

Birliğinin resmi geçidiyle sona eren törenin ardından Akar ve Mirzo önce baş başa görüştü, daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerin başlangıcında konuşan Bakan Akar, "Değerli kardeşim" diyerek hitap ettiği Tacikistan Savunma Bakanı Mirzo ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Kardeş, akraba vatan" olarak nitelendirdiği Tacikistan'ın, Türkiye'nin Orta Asya'daki önemli bir ortağı olduğunu belirten Akar, başta Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri olmak üzere iki ülke arasında önemli tarihi, kültürel ve dini bağların bulunduğunu dile getirdi.

Tacikistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünü kutlayan Akar, Tacikistan'ın dünyaya açılma ve küresel ekonomiye bağlanma yönündeki başarılı adımlarının herkes tarafından takip edildiğini söyledi.

"Savunma, güvenlik ile savunma sanayi konularında iş birliğimizi derinleştirmeye hazırız" diyen Akar, sınır güvenliği ile terörle mücadele konularında tecrübe paylaşımına hazır olduklarını da ifade etti.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin yapılacak çalışmalarla daha da ileriye taşınacağına yönelik inancını ifade eden Akar, FETÖ ile mücadelede mevcut yapıcı iş birliğinin önemine de vurgu yaptı.

Tacikistan Savunma Bakanı Mirzo

Tacikistan Savunma Bakanı Korgeneral Şerali Mirzo ise Milli Savunma Bakanı sıfatıyla Tacikistan'a yaptığı ilk resmi ziyaret dolayısıyla Akar'a teşekkür etti.

Türkiye ve Tacikistan silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğinin çok daha ileri taşınmasının önemine değinen Mirzo, iki ülkenin uluslararası ve bölgesel kurumlardaki iş birliğinin başarıyla devam ettiğini belirtti.

Tacikistan ve Türkiye'nin uluslararası ve bölgesel siyasetin önemli konularında ortak duruş sergilediğini ifade eden Mirzo, iki ülkenin uluslararası arenada birbirlerine olan desteğine dikkat çekti.

İki ülkenin bölgesel istikrarın sağlanmasından terörle mücadeleye kadar birçok konuda iş birliği yaptığını dile getiren Mirzo, "Tacikistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler günden güne daha da gelişmektedir" dedi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Akar ve Mirzo tarafından ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Öte yandan askeri tören dolayısıyla Tacikistan Savunma Bakanlığına Türk ve Tacik bayrakları ile süslenen "Kıymetli Misafirler Tacikistan'a Hoş Geldiniz" yazısı asıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

Türkiye'nin konuştuğu babaanne, torunlarını pedagoga götürürken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu babaanne, torunlarını pedagoga götürürken görüntülendi
TSK ve MİT'in koordinasyonuyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in koordinasyonuyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
LGS birincileri başarılarının sırrını verdi: Koronavirüsü avantaja çevirdik
LGS birincileri başarılarının sırrını verdi: Koronavirüsü avantaja çevirdik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Şener Şen Seda Sayan Şevval Şahin Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Fatih Terim Burak Elmas Metin Oktay Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli Savunma Bakanı Akar, Tacikistan'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 18:55:08. #1.15#

title