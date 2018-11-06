Milli Savunma Bakanı Akar Sudan'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2 günlük resmi temaslar kapsamında geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da Sudan Savunma Bakanı Awad Ibn Ouf tarafından askeri törenle karşılandı.

Milli Savunma Bakanı Akar'a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Genel Başkanı Danışmanı Yasin Aktay ve TİKA Başkanı Serdar Çam da eşlik ediyor.