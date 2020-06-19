Milli Savunma Bakanı Akar Şırnak şehitlerinin taziyesine katıldı
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Milli Savunma Bakanı Akar Şırnak şehitlerinin taziyesine katıldı

Milli Savunma Bakanı Akar Şırnak şehitlerinin taziyesine katıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit olan 4 işçinin ailelerine baş...

19.06.2020 21:30 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:36

Milli Savunma Bakanı Akar Şırnak şehitlerinin taziyesine katıldı

ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit olan 4 işçinin ailelerine baş sağılığı ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Güçlükonak ilçesine bağlı Akçakuşak köyüne gitti. Köy camisinin avlusunda kurulan taziye yerinde sivil şehitler Emin Eruğul, Hacı Atilla, Nesim Beştaş ile Osman Tuncay'ın anne, baba, eş ve yakınlarını ziyaret eden Bakan Akar ve komutanlar, ailelere başsağlığı dileklerini iletti. Şehit yakınları ve köylülerle oturup acılarına ortak olup taleplerini dinleyen Bakan Akar, bir şehit yakınının "İntikamımızın alınmasını istiyoruz" şeklindeki sözleri üzerine, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda binlerce asker, dağda, ovada teröristlerin peşinde. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onların inlerini, barınaklarını, mağaralarını başlarına yıkmaya devam ediyoruz" dedi.

Mücadelede kendileri ile birlikte olduklarını kaydeden Bakan Akar, "Şehit ailelerimiz için maddi, manevi yapılması gereken ne varsa, bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya da devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu durmayacak. Bu alçaklar, bu hainler kalleş saldırılarının hesaplarını verecekler. Hepsi dağıldı, kaçacak delik arıyorlar. Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız, döktükleri kanların hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. Gece, gündüz sürekli onların peşindeyiz. Bu iş bitecek inşallah. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı bu, 'Bu işi bitirin' diyor. Bugünlere kolay gelinmedi. Bu günlere gelinmesinde askerin, jandarmanın, polisin, korucuların emeği, kanı, teri var. Bu noktaya geldik, inşallah bu noktadan sonra da bitecek bu iş. Teröristlerin yurt içindeki yuvaları başlarına yıkıldı, sınır ötesinde de nereleri varsa başlarına yıkıyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek, ülkemizi halkımızı bu musibetten kurtaracağız inşallah" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda şehitlerden birinin eşi Bakan Akar'dan Türk bayrağı istedi. Bakan Akar, talimatı ile getirilen Türk bayrağını öperek şehit eşine hediye etti.

Köylüler de Bakan Akar ve TSK komuta kademesine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Her zaman sizin yanınızdayız, sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar Şırnak şehitlerinin taziyesine katıldı

Kaynak: İHA

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