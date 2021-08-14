Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattında alınan tedbirleri yerinde inceliyor
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Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattında alınan tedbirleri yerinde inceliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattında alınan tedbirleri yerinde inceliyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile İran hududunda alınan tedbirlere yönelik yerinde inceleme ve...

Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattında alınan tedbirleri yerinde inceliyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile İran hududunda alınan tedbirlere yönelik yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ile geldiği Van'da havalimanında Vali Mehmet Emin Bilmez, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Buradan helikopterle sınır hattı boyunca incelemelerde bulunan Akar ve Komutanlar daha sonra sıfır noktasındaki, 2 bin 618 rakımlı Kocaçukur Tepe gözetleme mevziine gitti.

Alınan tedbirleri yerinde inceleyen, faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar'a sahadaki durumu sorduğu Mehmetçik, "Biz buradayken ne terörist ne yasa dışı göçmen yurdumuza girebilir" cevabını verdi.

Akar ve Komutanlar daha sonra 2 bin 430 rakımlı Hangedik Üs Bölgesi'ne geçti. Hudut tekmili alan Bakan Akar, 2. Hudut Bölük Komutanı'na Türk Bayrağı emanet etti. Bölük Komutanı da kendisine emanet edilen Türk Bayrağı'nı öperek teslim aldı.

Akar ve Komutanların bölgedeki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

(UTK-BC-ÖK-Y)

Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattında alınan tedbirleri yerinde inceliyor
Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattında alınan tedbirleri yerinde inceliyor
Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattında alınan tedbirleri yerinde inceliyor
Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattında alınan tedbirleri yerinde inceliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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