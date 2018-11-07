Milli Savunma Bakanı Akar Sevakin Adası'nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan'daki temasları kapsamında Sevakin Adası'nda TİKA tarafından yapılan restorasyon çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte resmi ziyarette bulunduğu Sudan'da Sevakin Adası'na geldi. Hulusi Akar, Sevakin'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) restore ettiği Osmanlı dönemi eserlerini inceleyerek adada devam eden restorasyon çalışmalarına dair bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Sudan temasları kapsamında ilk olarak Sudanlı mevkidaşı Orgeneral Awad Mohammed Ahmed İbn Auf ve Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kamal Abdel Ma'arouf el-Mahi Bashir ile görüştü. Bakan Akar, sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sarayında Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir ile bir araya geldi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki savunma ve askeri işbirliği alanları, bölgesel güvenlik konuları ve Türkiye'nin Sudan'da kurmayı planladığı askeri eğitim merkezleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık ayındaki Sudan ziyaretinde restore edilmesini istediği Sevakin Adası'ndaki çalışmalara ilişkin konular ele alındı. - HARTUM