Osmaniye'ye şehit ateşi düştü(2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIIrak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, taziye mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı