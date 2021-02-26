Milli Savunma Bakanı Akar, şehit ailelerine tablet dağıtım törenine katıldı
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Milli Savunma Bakanı Akar, şehit ailelerine tablet dağıtım törenine katıldı

26.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:57

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit ailelerine tablet dağıtım törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit ailelerine tablet dağıtım törenine katıldı.

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Milli Savunma Bakanı Akar, Şehit ve Gazi Aileleri Çocuklarına Tablet Dağıtım Töreni'nde konuştu: (1)

"Avrupa Birliği insan hakları diyor. Gara'da şehit edilen masum, silahsız vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı"

"Tüm dost ve müttefiklerimizden, insani değerleri savunan herkesten teröre ve PKK terör örgütüne karşı, 'ama'sız, 'fakat'sız bir irade sergilemelerini bekliyoruz"

"Gara'da olan PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor. Yalanları sis perdesi ile kapatmaya çalışıyorlar ama güneş balçıkla sıvanmaz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Avrupa Birliği 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum, silahsız vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı. Tüm dost ve müttefiklerimizden, insani değerleri savunan herkesten teröre ve PKK terör örgütüne karşı, 'ama'sız, 'fakat'sız bir irade sergilemelerini bekliyoruz" dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kayseri'ye geldi.

Kayseri Orduevi'nde Milli Eğitim Bakanlığının kampanyası kapsamında Milli Savunma Bakanlığınca temin edilen tabletlerin şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına dağıtımı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Akar, bölgesel ve küresel olarak hassas ve kritik bir süreçten geçildiğini belirtti.

Risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı bu dönemde terör sorununa ilaveten mülteci akınları, salgın hastalıklar ve sosyal olaylarla karşı karşıya kalındığına dikkati çeken Akar, "Devletimiz gelişmeleri yakından takip ediyor, proaktif davranmak suretiyle her bir tedbiri zamanında almaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, uluslararası ilişkilerde özne haline gelen ülkemizin etki ve ilgi alanı her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olarak sorumluluklarımızın da artığının bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

TSK'nın karada, denizde, havada Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak, 84 milyon vatandaşın güvenliğini sağlamak için başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışlıyla, azim ve kararlılıkla mücadele ettiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Bu çerçevede Suriye ve Irak'ın kuzeyinde başarılı harekatlar icra ettik, etmeye devam ediyoruz ancak tüm komşularımızın da toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzun herkes tarafından bilinmesi lazım. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı. En güvenli olarak gördükleri yerlerde bile inlerini başlarına yıktık, bundan sonra da yıkacağız. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir anlayışla devam edecektir. Kahraman Mehmetçiğin, komandolarımızın nefesi enselerinde. Teröristler artık iki gece aynı yerde yatamıyorlar... Son örneği Gara'da olan PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor. Yalanları sis perdesi ile kapatmaya çalışıyorlar ama güneş balçıkla sıvanmaz. Gara'da cani, katil PKK masum, silahsız 13 evladımız ile 3 kahraman silah arkadaşımızı şehit etti."

Hiçbir şeyin bu gerçeğin üzerini örtemeyeceğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği insan hakları diyor. Gara'da şehit edilen masum, silahsız vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı. Tüm dost ve müttefiklerimizden, insani değerleri savunan herkesten teröre ve PKK terör örgütüne karşı, 'ama'sız, 'fakat'sız bir irade sergilemelerini bekliyoruz. ABD'nin DEAŞ'la mücadele bahanesiyle YPG'ye destek vermesini kesinlikle yanlış buluyoruz. Çünkü PKK eşittir YPG, bunların hiçbir farkı yok. Adları değişse de hepsi terörist. Bunun son örneği Gara'da 16 şehidimizin katili sözde Kamışlı YPG sorumlusunun Gara'ya PKK sorumlusu olarak gelmesidir."

"Türkiye ile iş birliği yapması gerekirdi"

Akar, DEAŞ ile gerçek anlamda mücadeleyi göğüs göğüse çarpışan Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığını belirterek, 3 bin 700 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsattı.

Milli Savunma Bakanı Akar, şunları kaydetti:

"Dolaysıyla ABD'nin bir terör örgütü olan YPG ile iş birliği yapmak yerine yaklaşık 70 yıldır NATO üyesi ve müttefiki olan Türkiye ile iş birliği yapması gerekirdi. ABD'nin kendi içinde de YPG ile iş birliği yapılmasının ve YPG'ye silah verilmesinin yanlış olduğu ve doğru olanın müttefiklerle birlikte hareket edilmesi gerektiği dile getirilmeye başlanmış bulunuyor. Burada bir kez ifade etmek istiyorum ki, asil milletimizin, gelecek nesillerimizin güven içerisinde yaşaması için 40 yıldır ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, halkımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

(Sürecek)

Milli Savunma Bakanı Akar, şehit ailelerine tablet dağıtım törenine katıldı
Milli Savunma Bakanı Akar, şehit ailelerine tablet dağıtım törenine katıldı
Milli Savunma Bakanı Akar, şehit ailelerine tablet dağıtım törenine katıldı
Milli Savunma Bakanı Akar, şehit ailelerine tablet dağıtım törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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