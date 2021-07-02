Milli Savunma Bakanı Akar, Sakarya'da tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti Açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Akar, Sakarya'da tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, Sakarya'da tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dost ve müttefik bildiklerimizden örtülü, açık ambargolar var. İstediğimiz malzemeleri alamıyoruz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dost ve müttefik bildiklerimizden örtülü, açık ambargolar var. İstediğimiz malzemeleri alamıyoruz. Dolayısıyla ordumuzun ihtiyacı olan harp silah, araç ve gereçlerini yerli ve milli yapmak mecburiyetimiz var." dedi.

Akar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arifiye ilçesinde tank paleti fabrikasını ziyaretinin ardından işçilere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, buradaki çalışmalarını, faaliyetlerini incelemek üzere yaptığı ziyaret için teşekkür eden Akar, şunları kaydetti:

"Bu fabrikayla alakalı herkes bir şey söylüyor. Peşinen şunu söyleyeceğiz, bilenler bilmeyenler duysun; burası tank ve palet değil, tank paleti fabrikası olarak kuruldu. Tank paleti yapıyoruz, daha sonra obüsler yapıldı. Şimdi de büyük azim ve kararlılıkla tank yapmak için çalışıyoruz.

Şu anda dost ve müttefik bildiklerimizden örtülü, açık ambargolar var. İstediğimiz malzemeleri alamıyoruz. Dolayısıyla ordumuzun ihtiyacı olan harp silah, araç ve gereçlerini yerli ve milli yapmak mecburiyetimiz var. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, teşvikiyle, desteğiyle, sizlerin de alın teriyle, bugüne kadar yapılan çalışmalarla çok şükür Allah'a, Türkiye'de savunma sanayisinde yüzde 70'lere varan millilik ve yerlilik yakaladık. Bundan sonra da hep beraber çalışmak suretiyle bunu çok daha yukarılara taşıyacağız. İnşallah Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan tüm silah, araç gereç ne varsa bunları biz sağlayacağız, siz sağlayacaksınız."

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin cumhuriyet tarihindeki en yoğun günlerini yaşadığını dile getirerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, sadece ülkemizin hak ve menfaatlerini değil, aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin de hakkını, hukukunu savunmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

"Buradaki dedikodulara hiç bakmıyoruz"

Bir taraftan personelin eğitimi, öğrenimi, tatbikatı yapılırken, diğer taraftan da kahraman Mehmetçiğin ileri teknoloji ürünü harp silah, araç ve gereçleri ihtiyacı bulunduğuna işaret eden Akar, "İşte onları da siz sağlayacaksınız. Buradaki çalışmalarla bunlar sağlanacak. Bizler bugüne kadar binlerce yıllık tarihimizden gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimizle ülkemiz, milletimiz, egemenlik ve bağımsızlığımız için ne yapmamız gerekiyorsa yaptık, yapmaya çalışıyoruz. 'Alet işler el övünür'. Dolayısıyla Mehmetçiğin silaha ihtiyacı var. Bunun sağlanması lazım. Buradaki dedikodulara hiç bakmıyoruz, elimizden gelen neyse bunları yapmaya çalışıyoruz. Üç kıtada hak ve menfaatlerimizi, kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere mücadelemizi yoğun ve başarılı bir şekilde sürdürüyoruz Allah'a çok şükür." ifadesini kullandı.

Bu başarılarda Mehmetçiğin büyük başarı, kahramanlık ve fedakarlık gösterdiğini vurgulayan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kullandığı İHA'lar, SİHA'lar, toplar, tanklar, zırhlı araçlar, bunlar da çok önemli. Dolayısıyla bunları biz yapmak zorundayız. Vermiyorlar. İstiyoruz vermiyorlar. 'Vermiyoruz' da demiyorlar. Dolayısıyla bunları görmemiz lazım. Bunun için biz elimizden gelen neyse yapmamız lazım. Burada yapılmak istenen şey; kamunun, askeri fabrikalarımız var, milli savunmanın, aynı zamanda buna ilaveten de özel teşebbüsün, üniversitelerimizin sahip olduğu bilgi ve tecrübeden de yararlanmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu manada burada bugün Arifiye'deki çalışmalar yapılıyor. Burada başka bir maksat ve niyet yok. Burası Milli Savunma Bakanlığının, mülkiyeti oraya ait. 2 senedir söyledik; hiçbir işçimizin, hiçbir kardeşimizin herhangi bir şekilde özlük haklarında geriye gitme olmayacak. Bunun için bize düşen ne varsa çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımızla isteklerinizi ilgili makamlara ilettik, takipçisi olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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