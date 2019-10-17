Milli Savunma Bakanı Akar: "Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda...
Milli Savunma Bakanı Akar: "Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz.
17.10.2019 12:33
Milli Savunma Bakanı Akar: "Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz."
Kaynak: AA