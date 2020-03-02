02.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:28

Milli Savunma Bakanı Akar: "Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bizim tek isteğimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir."

Kaynak: AA

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