Milli Savunma Bakanı Akar: "Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes...
Milli Savunma Bakanı Akar: "Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir.
02.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:28
Milli Savunma Bakanı Akar: "Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bizim tek isteğimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir."
Kaynak: AA