Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtilerek, "Bakan Akar tarafından; Rus limanlarında bekleyen sivil gemilerin Türkiye'ye emniyetle gelmesi için verilen desteğin ve tahliyeler için insani koridor açılmasının önemi belirtilmiş, daha fazla can kaybının yaşanmaması için acilen ateşkes ilan edilmesine olan ihtiyaç vurgulanmış, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı / Politika