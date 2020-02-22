Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

22.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:50
Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı , Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde İdlib'de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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