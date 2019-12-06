Milli Savunma Bakanı Akar, PN MİLGEM İmza Töreni'ne katıldı (1)
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Milli Savunma Bakanı Akar, PN MİLGEM İmza Töreni'ne katıldı (1)

Pakistan MİLGEM Projesi imza töreni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), Türk savunma sanayisinin tek kalemdeki en büyük ihracatı olan ve 4 korvetin inşasını içeren Pakistan MİLGEM Projesi (PN MİLGEM) kapsamında, ASELSAN ve...

06.12.2019 18:21 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:29
Milli Savunma Bakanı Akar, PN MİLGEM İmza Töreni'ne katıldı (1)

MİLGEM Projesi imza töreni

Milli Savunma Bakanı 'ın konuşması ANKARA - Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), Türk savunma sanayisinin tek kalemdeki en büyük ihracatı olan ve 4 korvetin inşasını içeren Pakistan MİLGEM Projesi (PN MİLGEM) kapsamında, ASELSAN ve HAVELSAN ile savaş sistemleri tedariki ve entegrasyonuna yönelik sözleşme imzaladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, imza törenine katıldı.

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Kaynak: AA

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: Milli Savunma Bakanı Akar, PN MİLGEM İmza Töreni'ne katıldı (1)
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