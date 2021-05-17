Milli Savunma Bakanı Akar: (Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar 113 terörist etkisiz hale getirildi, 107 mağara ve sığınak...
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Milli Savunma Bakanı Akar: (Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar 113 terörist etkisiz hale getirildi, 107 mağara ve sığınak...

Milli Savunma Bakanı Akar: (Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar 113 terörist etkisiz hale getirildi, 107 mağara ve sığınak...
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Akar: (Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar 113 terörist etkisiz hale getirildi, 107 mağara ve sığınak tahrip edildi.

Milli Savunma Bakanı Akar: (Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar 113 terörist etkisiz hale getirildi, 107 mağara ve sığınak tahrip edildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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Milli Savunma Bakanı Akar: (Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar 113 terörist etkisiz hale getirildi, 107 mağara ve sığınak... - Haberler
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