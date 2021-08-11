Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Jalal ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Jalal ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Jalal ile görüştü
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zobaida Jalal ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zobaida Jalal ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Arif Alvi görüşmesinin ardından, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Jalal ile Parlamento binasındaki makamında görüştü.

Görüşmede, Akar, iki ülkenin savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin geldiği düzeyden duyulan memnuniyetle bu seviyenin daha da artırılmasının önemine değindi.

Akar, ayrıca FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede birlikte hareket edilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Jalal ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Jalal ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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