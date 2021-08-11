Son dakika haberleri... Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü (2)
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Son dakika haberleri... Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü (2)

Son dakika haberleri... Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: BAŞBAKAN İMRAN KHAN İLE GÖRÜŞTÜMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan ziyareti kapsamında, sabah saatlerinde Başbakanlık Konutu'nda Başbakan İmran Khan tarafından kabul edildi.

BAŞBAKAN İMRAN KHAN İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan ziyareti kapsamında, sabah saatlerinde Başbakanlık Konutu'nda Başbakan İmran Khan tarafından kabul edildi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alındığı bildirildi. Görüşmede Akar tarafından ayrıca Türkiye ve Pakistan arasındaki derin tarihi bağlara vurgu yapıldığı, orman yangınları ile mücadelede Pakistan'dan gelen destek mesajlarının güç verdiğine, Türkiye'nin Keşmir konusundaki desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her vesileyle dile getirildiğine ve askeri iş birliğinin daha da artırılmasının önemine değinildiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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