Milli Savunma Bakanı Akar: "Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için gerekli desteği sağlıyor, danışmanlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

23.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:04
Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için gerekli desteği sağlıyor, danışmanlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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