23.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:04

Milli Savunma Bakanı Akar: "Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için gerekli desteği sağlıyor, danışmanlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA