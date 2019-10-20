20.10.2019 14:52

Milli Savunma Bakanı Akar: "Öldürdük demiyoruz, etkisiz hale getirdik diyoruz"

"Bu daha insani bir terimdir"

"2011-2012 yılında İsrail, HERON'ların parasını vermemize rağmen bakımlarını yapmadı"

KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Lisesi'nde öğrencilerle buluştuğu etkinlikte, " Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye'nin ne kadar asil olduğunu göstermek için biz hiçbir şekilde öldürdük demiyoruz. Bu hakikaten bizim övüneceğimiz bir konu, etkisiz hale getirmek diyoruz. Bu daha insani bir terim olarak bütün silahlı kuvvetlerde kullanılan bir terim" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, okuduğu Kayseri Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Hulusi Akar öğrencilere eğitim ve öğretim hayatında dikkat etmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu ve öğretmenlerine sürekli sorular sorarak öğrenmeye çalışmalarını istedi.

Konuşmasını tamamlayan Bakan Akar, öğrencilerin sorduğu soruları cevapladı. Bir öğrencinin 'Savunma sanayimizin geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?' şeklindeki soruya Bakan Akar, "Savunma Sanayimiz Sayın Cumhurbaşkanlığımızın kişisel olarak takip etmesi ve desteği ile çok ciddi atılımlar yapıldı. Şu anda Türk Savunma Sanayii'nde millilik ve yerlilik oranı yüzde 75'lere dayandı. Meşhur İHA meselesi var. 2011 ve 2012 yılında Genel Kurmay 2. Başkanlığını yaparken bizim için bir kabustu. Bizim İsrail'den aldığımız HERON dediğimiz gözcü dediğimiz İHA'lar vardı. Bunların motorları ve diğer bakımları İsrail tarafından yapılıyordu. Parasını verdiğimiz halde bakımını yapmadılar. 2012 yılında kriz vardı Mavi Marmara hadisesi vardı. Yapmıyoruz dediler. Çok şükür şu anda biz hem insansız hava aracı hem de silahlı insansız hava aracı yapıyoruz ve satıyoruz. Bu da operasyonlarda en önemli araçlardan biridir" diye cevap verdi.

Bir öğrencinin, "Bizzat savaş cephesinde bulundunuz mu, bir anınızı anlatır mısınız?" sorusunu ise Bakan Akar şu şekilde cevapladı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri olarak normalin dışında güç kullanmamız asla söz konusu değildir. Bu öncelikle bizim inancımız ve vicdanımız gereğidir. Operasyonda çok enteresan bize ateş eden terörist hemen bize komutanım demeye başlıyor, çok enteresan. Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye'nin ne kadar asil olduğunu göstermek için biz hiçbir şekilde öldürdük demiyoruz. Bu hakikaten bizim övüneceğimiz bir konu, etkisiz hale getirmek diyoruz. Bu daha insani bir terim olarak bütün silahlı kuvvetlerde kullanılan bir terim."

Kaynak: İHA