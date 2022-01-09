Milli Savunma Bakanı Akar: "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." - Haberler
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."

Milli Savunma Bakanı Akar:
AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Akar: "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."

Milli Savunma Bakanı Akar: "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."

Son dakika haber! Akçakale sınır hattındaki terör saldırısı

Son dakika haber! Akçakale sınır hattındaki terör saldırısı

 Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: '(Sınır hattındaki terör saldırısı) Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor.

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Sınır hattındaki terör saldırısı) Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor.

AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri

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