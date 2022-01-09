Milli Savunma Bakanı Akar: "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."
Milli Savunma Bakanı Akar: "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."
Milli Savunma Bakanı Akar: "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."
AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri
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