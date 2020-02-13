Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda
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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ile görüştü.

13.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:30
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda

Milli Savunma Bakanı , Kuzey Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ile görüştü.


Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

Karargahta çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Akar, ilk olarak Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar daha sonra NATO-Ukrayna ilişkilerini konu alan toplantıya da katıldı.

Kaynak: AA
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