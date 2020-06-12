Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar'ın Stoltenberg ile görüşmesinde, NATO ve başta Suriye ile Libya olmak üzere, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA