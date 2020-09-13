Milli Savunma Bakanı Akar: "(NATO'daki görüşmeler) Dördüncü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırız"
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(NATO'daki görüşmeler) Dördüncü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırız"

AA Genel Müdür Yardımcısı AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları ANTALYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Antalya'nın Kaş ilçesinde AA'nın sorularını canlı yayında yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Akar:
13.09.2020 16:17 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:21

AA Genel Müdür Yardımcısı AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması

Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları

ANTALYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Antalya'nın Kaş ilçesinde AA'nın sorularını canlı yayında yanıtladı. (5)

Akar: "(NATO'daki görüşmeler) Dördüncü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırız, buyursunlar gelsinler. Haklıyız, görüşmekten çekinmeyiz."

Kaynak: AA

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