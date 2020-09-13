Milli Savunma Bakanı Akar: "(NATO'daki görüşmeler) Dördüncü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırız"
AA Genel Müdür Yardımcısı AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları ANTALYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Antalya'nın Kaş ilçesinde AA'nın sorularını canlı yayında yanıtladı.
13.09.2020 16:17 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:21
AA Genel Müdür Yardımcısı AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması
Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları
ANTALYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Antalya'nın Kaş ilçesinde AA'nın sorularını canlı yayında yanıtladı. (5)
Akar: "(NATO'daki görüşmeler) Dördüncü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırız, buyursunlar gelsinler. Haklıyız, görüşmekten çekinmeyiz."
Kaynak: AA