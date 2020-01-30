Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters'ı kabul etti
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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti.

30.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:06
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı , NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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