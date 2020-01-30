Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters'ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti.
30.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:06
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti. - ANKARA
Kaynak: İHA